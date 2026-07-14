Заводы закрываются, бизнес разоряется, экономика падаетНемцы покидают Германию. По крайней мере, так утверждает статистика, приводя данные о том, что за минувший год 288 579 граждан ФРГ перебрались за границу.
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