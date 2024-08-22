📺🎉 «Крым 24» в пятёрке региональных телеканалов по количеству просмотров в RUTUBE В период с 12 по 18 августа 2024 года наши ролики на видеохостинге посмотрели больше 30 тысяч раз.
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📺🎉 «Крым 24» в пятёрке региональных телеканалов по количеству просмотров в RUTUBE В период с 12 по 18 августа 2024 года наши ролики на видеохостинге посмотрели больше 30 тысяч раз.