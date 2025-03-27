Валерий Осталеп: «Министры занимаются мемами, а не реальными проблемами»

Эксперт по безопасности и бывший заместитель министра иностранных дел Республики Молдова Валерий Осталеп в ходе передачи Puterea a Patra на канале N4 раскритиковал отсутствие реакции и коммуникации министров в контексте реальных проблем, с которыми сталкивается общество.