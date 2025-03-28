Мощное землетрясение: серия толчков в Мьянме с магнитудой до 7,9

В Мьянме произошло два мощных землетрясения с магнитудами 7,9 и 6,4. Эпицентр находился в 33 км от Мандалая, где проживает 1,2 млн человек.
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