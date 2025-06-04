США усиливают арсеналы для возможного противостояния с Россией и Китаем

США активно накапливают оружие, готовясь к потенциальным конфликтам с Россией и Китаем. Эксперт Василий Дандыкин подчеркивает, что Вашингтон не планирует отправлять Киеву современное вооружение, но продолжит поставки старой техники и артиллерии.