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Царьград

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США усиливают арсеналы для возможного противостояния с Россией и Китаем

США усиливают арсеналы для возможного противостояния с Россией и Китаем

США активно накапливают оружие, готовясь к потенциальным конфликтам с Россией и Китаем. Эксперт Василий Дандыкин подчеркивает, что Вашингтон не планирует отправлять Киеву современное вооружение, но продолжит поставки старой техники и артиллерии.

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