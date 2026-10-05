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Суд рассмотрит 84 тома дела о пытках и издевательствах на автомойке на Урале

В Свердловский областной суд поступило 84 тома уголовного дела в отношении восьми фигурантов об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском.

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