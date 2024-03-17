Китайские ученые выявили продукт, который способствует похудению

Как сообщает портал Planet Today, в рандомизированном перекрестном исследовании с участием 37 человек с избыточным весом изучалось влияние добавления резистентного крахмала, который является типом пищевых волокон.
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