Необходимое предисловие.Наш читатель, Парвис Расулов, в прошлом офицер Советской Армии, который проживает на противоположной стороне мира, прислал в редакцию свое видение процессов, происходящих на территории Новой России и Украины.
Популярные статьи
- Очередная серия ракетных ударов нанесена по объектам противника: в Сумах, Кременчуге, Кировограде и снова в Киеве
- Военкор: При попытке Запада передать Киеву ракеты с дальностью в 300 км Украину ожидает возвращение в 16-й век
- Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
Свежие комментарии