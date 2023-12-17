Диетолог рассказала о пользе куриных сердечек для крови

Куриные сердечки — продукт, который способен оказать положительное воздействие на здоровье крови. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 16 декабря.
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