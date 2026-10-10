Пермяки выберут имя для новой остановки на улице Уинской

Пермякам предложили выбрать название для остановочного пункта у дома № 70 по улице Уинской, отдав голос за один из четырёх вариантов или предложив собственный до 13 октября через «Госуслуги» или сайт мэрии.
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