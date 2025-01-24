В 2024 году 450 тыс. человек заключили контракт с Минобороны России. 40 тыс. россиян отправились на СВО добровольцами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии по комплектованию ВС контрактниками сообщил, что контракт о службе в Вооруженных силах РФ в 2024 году заключили около 450 тыс.
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