Марочко: ВСУ будут удерживать Часов Яр до последнего, чтобы не потерять высоты

Вооруженные силы Украины будут удерживать Часов Яр Донецкой Народной Республики до последнего, чтобы не потерять стратегические высоты и не позволить подразделениям Российской Федерации продвинуться к славянско-краматорской агломерации.
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