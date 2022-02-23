Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН

Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых наций в связи с обращением глав Донецкой и Луганской народных республик за военной помощью к России, заявил в Twitter министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых наций в связи с обращением глав Донецкой и Луганской народных республик за военной помощью к России, заявил в Twitter министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Свежие комментарии