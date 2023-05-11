Ради вступления в ЕС Зеленский принял план реформирования правопорядка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в четверг, 11 мая, заявил, что в обмен на вступление в Евросоюз одобрил план реформирования системы государственного правопорядка, – сообщают украинские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в четверг, 11 мая, заявил, что в обмен на вступление в Евросоюз одобрил план реформирования системы государственного правопорядка, – сообщают украинские СМИ.
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