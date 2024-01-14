Те, кто хотел решить свои проблемы на русских костях, очень сильно пожалеют об этом...

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Сегодня  -      Новый год  по       нашему  православному  календарю.  По  сему  случаю  выкладываю    новогоднюю  статью    И.

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