На Парнасе у входа в парикмахерскую нашли труп мужчины с ссадинами. Как стало известно Мойке78, утром 27 ноября с правоохранителями связался один из очевидцев.
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На Парнасе у входа в парикмахерскую нашли труп мужчины с ссадинами. Как стало известно Мойке78, утром 27 ноября с правоохранителями связался один из очевидцев.