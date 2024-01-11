В экоцентре «Кузнецкий Алатау» проходит день открытых дверей

Кузбассовцев в гости ждут сегодня, 11 января, в День заповедников и национальных парков. Каждый посетитель может совершить прогулку по экологическим тропам, угостить обитателей вольерного комплекса природными кормами и, конечно же, посетить другие объекты.
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