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WSJ сообщила, что Qualcomm обратилась к Intel с предложением о возможном поглощении ...

WSJ сообщила, что Qualcomm обратилась к Intel с предложением о возможном поглощении ...

WSJ сообщила, что Qualcomm обратилась к Intel с предложением о возможном поглощенииКак сообщает Wall Street Journal, источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что Qualcomm пыталась протянуть Intel спасательный круг, предложив купить ее.

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