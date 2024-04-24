Росавиация потребовала высаживать пассажиров при духоте в салоне самолета

Авиакомпании призвали исключить случаи, когда люди в салоне самолета мучаются из-за духоты. О соблюдении температурных норм напомнили Росавиация и Ространснадзор, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на «Известия».
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