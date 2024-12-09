Артюхов сообщил, что в Год героев отблагодарят героев прошлого и настоящего

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, кого будут ставить в пример молодежи в Год героев. Особое внимание уделят героям Великой Отечественной войны, участникам СВО, тем, кто помогал осваивать месторождения и строить ямальские города, кто сегодня ежедневно приходит на помощь.