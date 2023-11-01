Начало торгов акциями Henderson на Мосбирже – основные события 2 ноября

В четверг, 2 ноября, акции Henderson начнут обращаться на Мосбирже. Кроме того, как сообщала торговая площадка, Мосбиржа 2 ноября включит акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (бренд Henderson) в раздел "Второй уровень" котировального списка.