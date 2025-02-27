«Слава тупости»: итальянский журналист предложил влезть в шкуру украинского солдата

Итальянский журналист Анджело Джулиано предлагает представить себе украинского солдата, застрявшего в окопах и прекрасно осознающего, что Украина уже проиграла войну, Соединенные Штаты «перезагружают отношения с Россией, планируют крупные деловые сделки и прекратили поставки оружия на Украину и ее финансирование.