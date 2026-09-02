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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇷🇺 Более 8,6 тысячи вражеских БПЛА направлялись к Московскому региону за месяц — Собянин ▪️С 1 августа по 1 сентября в сторону Московского региона летели 8 670 беспилотников.

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