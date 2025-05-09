Точка абсолютной пустоты: почему на геотермальном поле Даллол невозможна жизнь Ирина ВальковаНа нашей планете есть уголки, которые поражают своей красотой, пугают опасностями и одновременно разрушают привычные представления о Земле как о колыбели жизни.
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