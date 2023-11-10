Андрей Травников выступил с докладом на комиссии Госсовета по направлению «Наука»

Как сообщает сайт kremlin.ru, в заседании приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, представители профильных региональных и федеральных органов государственной власти, представители РАН, ведущих федеральных высших учебных заведений, а также научного и экспертного сообщества.