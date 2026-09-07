Индонезия: 11 человек погибли в рыночной зоне деревни Бапуда, округ Восточный Паниай, округ Паниай, провинция Центральное Папуа, ранним утром в результате пожара, в результате которого сгорело 40 домов и ларьков.
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