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Индонезия: 11 человек погибли в рыночной зоне деревни Бапуда, округ Восточный Паниай, округ Паниай,...

Индонезия: 11 человек погибли в рыночной зоне деревни Бапуда, округ Восточный Паниай, округ Паниай, провинция Центральное Папуа, ранним утром в результате пожара, в результате которого сгорело 40 домов и ларьков.

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