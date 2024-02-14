Так не бывает. Но Власов и Сырский свою судьбу определили сами

Владимир Петров

Доведут и будут беречь - он многое знает. Отношение к нему - витрина русского гуманизма - победители будут демонстративно корректны. А вот после поражения при тотальном бегстве и бардаке свои могут грохнуть. И США свидетель не нужен... Но шанс спастись есть. Так что рановато его хоронить