Совпадение? Так не бывает. Но Власов и Сырский свою судьбу определили сами Просто добавь воды.
Так не бывает. Но Власов и Сырский свою судьбу определили сами
Комментарии
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Владимир Петров
Доведут и будут беречь - он многое знает. Отношение к нему - витрина русского гуманизма - победители будут демонстративно корректны. А вот после поражения при тотальном бегстве и бардаке свои могут грохнуть. И США свидетель не нужен... Но шанс спастись есть. Так что рановато его хоронить
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3 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Я надеюсь, что жизнь его окончится как у власова.
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2 час.
Алексей Горшков
А кто сказал,что ИМЕННО МЫ его не доведём?😳
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1 час.
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