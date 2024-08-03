ДЕРЖАВА.
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ДЕРЖАВА.

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Бремя Героя: в «Роскосмосе» сократили должность Сергея Крикалева

Бремя Героя: в «Роскосмосе» сократили должность Сергея Крикалева

В «Роскосмосе» сократили должность исполнительного директора по пилотируемым космическим программам.

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Комментарии
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валерия
А потому что настоящие  понимающие специалисты идиотам-руководителям не нужны. На их фоне видна вся бестолковость и неграмотность начальников. Поэтому везде и всегда начальство избавляется от профессионалов. Не случайно ведь есть такое предписание( говорят со времен Петра1) - &quot; «Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».  Был ли такой указ Петра на самом деле историки спорят до сих пор, но суть его ухвачена четко вне зависимости от времени.
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16 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
дуракам умные только помеха
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6 час.

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