Бремя Героя: в «Роскосмосе» сократили должность Сергея Крикалева

валерия

А потому что настоящие понимающие специалисты идиотам-руководителям не нужны. На их фоне видна вся бестолковость и неграмотность начальников. Поэтому везде и всегда начальство избавляется от профессионалов. Не случайно ведь есть такое предписание( говорят со времен Петра1) - " «Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Был ли такой указ Петра на самом деле историки спорят до сих пор, но суть его ухвачена четко вне зависимости от времени.