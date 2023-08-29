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Турчак: народная программа "Единой России" учитывает все основные запросы хабаровчан

Турчак: народная программа "Единой России" учитывает все основные запросы хабаровчан

В региональном блоке народной программы "Единой России" учтены все основные точки роста и вопросы, которые волнуют жителей Хабаровского края, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

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