Турчак: народная программа "Единой России" учитывает все основные запросы хабаровчан

В региональном блоке народной программы "Единой России" учтены все основные точки роста и вопросы, которые волнуют жителей Хабаровского края, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.
В региональном блоке народной программы "Единой России" учтены все основные точки роста и вопросы, которые волнуют жителей Хабаровского края, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.
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