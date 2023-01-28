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Мюррей не смог сыграть с «Оттавой» из-за травмы. Самсонов вышел в старте на 5-й матч подряд

Мэтт Мюррей не смог сыграть с «Оттавой» из-за травмы, Илья Самсонов вышел на 5-й матч подряд. Канадец должен был быть стартовым вратарем «Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (2:6).

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