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No tiger on the loose in New Jersey, despite viral video claims

Police in New Jersey said there is no tiger on the loose in Jackson, despite a viral video that prompted numerous 911 calls.

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