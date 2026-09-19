Более 2,9 млн россиян проголосовали электронно на выборах разных уровней

Более 2,9 миллиона граждан России уже проголосовали электронно на выборах разных уровней.Более 2,9 миллиона граждан России уже проголосовали электронно на выборах разных уровней.
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