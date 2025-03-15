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С нами не соскучишься!

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Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Как сломать людям психику набором цветных карандашей, или почему взрослым нельзя доверять раскраски?

Да ладно вам, кто в детстве не любил раскраски? Что может быть интереснее для ребенка, который любит рисовать, чем разукрашивать яркими цветными карандашами веселые черно-белые картинки из любимых мультфильмов и книжек.

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