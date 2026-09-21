Зеленский прогнозирует убытки Украины в 2027 году до $15 млрд

Украина в 2027 году рискует потерять до 6,8% ВВП из-за кризиса в энергетике и миграции. Бюджет может недосчитаться 5,15 млрд долларов.
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