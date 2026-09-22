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ТАСС

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ВСУ потеряли робототехнические комплексы под Красным Лиманом

ВСУ потеряли робототехнические комплексы под Красным Лиманом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов подразделений беспилотных систем 37-го мотострелкового полка и 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наземные робототехнические комплексы (НРТК) ВСУ на краснолиманском направлении.

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