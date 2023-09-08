В России хотят ввести штрафы за рекламу в почтовых ящиках

В России предлагают ввести штрафы за вброс рекламы в почтовых ящиках в жилых домах. Законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании, подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.