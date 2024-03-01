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Медведев заявил о начале конца: Досталось "цирку уродов" из Европы и "мелкотравчатым наследничкам"

Медведев заявил о начале конца: Досталось "цирку уродов" из Европы и "мелкотравчатым наследничкам"

© Dmitry Golubovich/Globallookpress  2 дня назад 4,1K прочитали Дмитрий Медведев в очередном своём посте описал начало конца коллективного Запада.

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