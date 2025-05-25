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Российские войска продвигаются для создания «санитарной зоны»

Российские военные заявили, что после освобождения Курской области от ВСУ российские войска создают зону безопасности вдоль государственной границы и продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

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