Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий документ был опубликован на национальном правовом сайте страны.

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