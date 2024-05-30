Корпорация МСП подготовила календарь мероприятий для малого и среднего бизнеса Нижегородской области на июнь 2024 года

В Нижегородской области Корпорация МСП подготовила календарь предпринимателя на июнь 2024 года, который поможет представителям малого и среднего бизнеса ориентироваться в сроках сдачи отчетности и уплаты обязательных платежей.
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