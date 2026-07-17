Евросоюз назвал Китай своим «критическим стратегическим вызовом»

В совместном заявлении глав МИД стран Евросоюза говорится, что Китай обладает преимуществами. Источник фото: AP Photo / Andy Wong «Благодаря своему экономическому и технологическому превосходству Китай обладает асимметричными преимуществами», – написали в заявлении.
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