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Евросоюз назвал Китай своим «критическим стратегическим вызовом»

Евросоюз назвал Китай своим «критическим стратегическим вызовом»

В совместном заявлении глав МИД стран Евросоюза говорится, что Китай обладает преимуществами. Источник фото: AP Photo / Andy Wong «Благодаря своему экономическому и технологическому превосходству Китай обладает асимметричными преимуществами», – написали в заявлении.

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