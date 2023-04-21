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Гальтье о 2:1 с «Анжером»: «ПСЖ» не имеет права играть лишь тайм. Во 2-м мы размякли и просто катали мяч»

Гальтье о 2:1 с «Анжером»: «ПСЖ» не имеет права играть лишь тайм. Во 2-м мы размякли и просто катали мяч»

Форвард парижан Килиан Мбаппе оформил дубль в первой половине игры 32-го тура Лиги 1. На 87-й минуте хавбек Сада Тиуб отыграл один мяч.

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