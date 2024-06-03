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Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света

Во Владивостоке несколько десятков домов остались без света

Сразу на шести улицах Владивостока жилые дома и социально значимые объекты оказались обесточены. Это произошло в результате аварийного отключения электроэнергии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Владивостокского предприятия электрических сетей.

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