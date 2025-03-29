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Церковный праздник, который отмечают 30 марта 2025 года

Церковный праздник, который отмечают 30 марта 2025 года

Церковный праздник, который отмечают 30 марта 2025 года Даниил Архаров30 марта 2025 года Православная церковь вспоминает святого Алексея, человека глубокой веры и милосердия, чей жизненный путь стал примером для подражания.

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