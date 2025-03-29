Церковный праздник, который отмечают 30 марта 2025 года Даниил Архаров30 марта 2025 года Православная церковь вспоминает святого Алексея, человека глубокой веры и милосердия, чей жизненный путь стал примером для подражания.
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