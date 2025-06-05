Ирак установил срок для прекращения сжигания попутного газа к 2027 году

Ирак прекратит сжигание попутного газа к 2027 году в рамках усилий по сокращению выбросов и модернизации экологической инфраструктуры, заявил премьер-министр Мохаммед Шиа аль-Судани, 4 июня сообщает Shafaq News.
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