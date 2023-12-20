Уничтожен наемник из США Итан Хертвек, высмеивавший российских солдат

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека. Об этом сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, участвующих в боевых действиях на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии