Политолог назвал отстранение командующего ВВС ВСУ политическим позором Киева

Отстранение украинским лидером Владимиром Зеленским командующего воздушными силами страны Николая Олещука после крушения истребителя F-16 является политическим позором, заявил в беседе с "Известиями" военный политолог Андрей Кошкин.
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