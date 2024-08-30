РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Давно пора!Но так как она не наносит удары,все наглеют,мол Россия боится! Чего боятся ядерной державе?Премьер Дании: Ки...
  • Eduard
    Как бы по Дании не вдарили,я разрещаю россиянам!Премьер Дании: Ки...
  • Eduard
    Ожидаемо! Для чего оружие передают,для истории?Премьер Дании: Ки...

Политолог назвал отстранение командующего ВВС ВСУ политическим позором Киева

Отстранение украинским лидером Владимиром Зеленским командующего воздушными силами страны Николая Олещука после крушения истребителя F-16 является политическим позором, заявил в беседе с "Известиями" военный политолог Андрей Кошкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх