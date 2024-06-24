Пенсионеры шоу-бизнеса поздравят молодежь во Владивостоке

29 июня во Владивостоке пройдет масштабное празднование Дня молодежи. В рамках мероприятия запланировано много различных активностей, одной из которых является выступление музыкальных групп и исполнителей.
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