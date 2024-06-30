Украинство, выпуск седьмой. Исторические претензии Польши на территории Украины

Польша с XI века воевала с Русью за галицкие и волынские земли — области нынешней Западной Украины. Апеллируя к опыту этой многовековой борьбы во второй половине XIX века, поляки разрабатывают две основные политические концепции, актуальные и сегодня: ягеллонскую и пястовскую.
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