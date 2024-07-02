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Царьград

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Суд в Москве приговорил к 19 годам мужчину, убившему знакомую и её дочь

Суд в Москве приговорил к 19 годам мужчину, убившему знакомую и её дочь

Московский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы мужчину, который убил свою знакомую и её 7-летнюю дочь.

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